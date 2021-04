Zweimal zweites Leben

Er versucht, die Lebendigkeit, die die Familie immer ausgemacht hat, am Leben zu erhalten, er tanzt mit der bewusstlosen Ännie, taucht ihre Hände in Sand, um sie an ihren anstehenden Urlaub in Portugal zu erinnern und damit vor allem daran, dass sie aufwachen muss.



Leo hat Kraft für zwei: Er unterstützt Esther, die mit der Pflege ihres ebenfalls im Koma liegenden Partners überfordert ist. Gemeinsam ist alles leichter - auch für Leo. Als Ännie schließlich doch aufwacht, muss Leo langsam erkennen, dass sie nie wieder seine Ännie sein wird. Doch für ihn ist klar: Sie wird immer zu seinem Leben gehören - ebenso wie Esther, mit der ihn ein besonderes Band verbindet.



Doch wie überführt man einen ehemals klassischen Familienentwurf in eine Patchwork-Familie der besonderen Art? Mit dem Mut zu emotionaler Wahrhaftigkeit jenseits gesellschaftlicher Normen, dem Willen, sich zu nehmen, was man braucht, und vor allem mit Humor.