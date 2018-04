In Wahrheit

Der erste Fall

Mord am Engelsgraben

In einem Waldgebiet an der Saarschleife wird die Leiche der Prostituierten Nele gefunden. Alles deutet auf Mord hin. Der Fall wird Kriminalkommissarin Judith Mohn in Saarlouis übertragen. Gemeinsam mit ihrem Team beginnt sie, im Milieu entlang der Fernfahrerroute Deutschland-Frankreich zu ermitteln. Da nimmt der Fall eine neue Wendung: Judith findet Hinweise, dass der Mord mit einem anderen, nie aufgeklärten Fall zusammenhängt: Vor neun Jahren ver­schwand die damals 16-jährige Maria spurlos beim Trampen. Deren Habselig­keiten wurden am gleichen Ort gefunden wie die der Prostituierten Nele, die Maria zudem ähnelte.