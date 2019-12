Als ich das Drehbuch von Produzentin Jutta Lieck-Klenke bekommen und angefangen habe, es zu lesen, konnte ich es nicht weglegen. Ein gutes Zeichen! Und was mich auch sofort angesprungen hat: der Titel "In Wahrheit". Wahrheit und Ehrlichkeit schätze ich im Leben sehr. Die Frage war ja auch: Warum noch ein Krimi? Unsere Fernsehlandschaft ist übersät davon. Aber – und das fand ich eben bei dem Angebot so besonders: Der Beruf der Kommissarin wird nahbar, die Figur insgesamt. Das Prinzip "In Wahrheit" hat mich überzeugt. Wir erzählen Fälle, die tatsächlich passiert sind. Das ist der Grundparameter für diese Reihe. Es gab tatsächlich einen Mordfall im Trucker-Milieu, allerdings nicht im Saarland. Aber ansonsten waren wir dem wirklichen Fall relativ nah. Namen und sowas sind natürlich völlig verändert. Und wir haben den Kriminalfall dann ja sozusagen um einen weiteren Mord erweitert. Bei der Erzählweise tackern wir nicht eine möglichst fernsehtaugliche Performance zusammen, sondern sorgen dabei für eine ehrliche Annäherung an Opfer, Täter und Beteiligte, und eben auch an die Kommissarin.