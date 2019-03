Interview mit Robin Sondermann

Ich schaue mir tatsächlich sehr gerne Krimis im Fernsehen an. Es ist schon interessant, dass man dem Thema Mord und Verbrechen freiwillig so einen großen Raum in der Freizeit des eigenen Lebens einräumt, oder? Krimis lesen ist dagegen nicht so meins. Was Bücher angeht, stecke ich momentan mitten im Knausgaard-Fieber. Sein sechsteiliges Romanprojekt bringen wir gerade am Theater Bremen nach und nach auf die Bühne.