Cricket-Fieber Nach den Romanen von Caroline Graham

DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) staunt bei der Zeugenbefragung nicht schlecht, als er im Cricket-Spieler Jack Morris seinen ehemaligen Assistenten Ben Jones (Jason Hughes) wiedererkennt. Jones, der sich undercover in das Team hat einschleusen lassen, ermittelt wegen des Verdachts auf organisierten Wettbetrug. Er bittet Barnaby, seine wahre Identität geheim zu halten - auch vor Barnabys rechter Hand Jamie Winter (Nick Hendrix), der Ben Jones gleich mal in seinen engeren Kreis der Verdächtigen aufnimmt.



Vertrackter wird die Sachlage, als Barnaby mit zwei Freunden des Toten spricht. Serena (Esther Hall) und Elliot Luthando (Joe Dixon) erklären ihm, dass die schnelle C10-Spielvariante nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack ist.



So planen zwei Mitglieder des Gemeinderats eine Bürgerbefragung, ob im Ort weiter nach den neuen Regeln gespielt werden soll oder nicht. St John Beachwood (John Bird) und Germaine Troughton (Susan Jameson), eine berühmte ehemalige Cricket-Spielerin, halten das schnelle Spiel nämlich für einen vulgären Traditionsbruch.



Motive und Verdächtige gibt es also viele. Und während Barnaby und Winter noch versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen, wird schon die nächste Leiche entdeckt. Erneut ist das Opfer ein Cricket-Spieler aus dem Team: der neue Kapitän der Mannschaft.



Schließlich kommt Ben Jones der Wahrheit viel zu nahe und gerät in Lebensgefahr. Wird John Barnaby den Fall rechtzeitig lösen, um seinen ehemaligen Mitarbeiter retten zu können?