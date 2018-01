Der Garten des Todes Nach Motiven von Caroline Graham

Felicity Inkpen-Thomas (Sarah Alexander) wird erschlagen im Garten der Familie gefunden. In ihrer Hand befindet sich der Rest eines Stücks Papier. Die Ermittlungen ergeben bald einen ersten Verdacht: Der Gärtner des Anwesens, Daniel Bolt (Neil Dudgeon), hielt sich zur Tatzeit dort auf und hatte sowohl mit Felicity als auch mit deren Mutter Elspeth Inkpen-Thomas (Belinda Lang) ein Verhältnis.



Die Anzahl der Verdächtigen erhöht sich drastisch, als Inspector Barnaby (Tom Nettles) und Sergeant Troy (Daniel Casey) mitten in eine Dorffehde geraten: Der Erinnerungsgarten soll laut Elspeth einem modernen Teesalon weichen. Von diesem Vorhaben weicht sie auch in der Trauer um ihre Tochter nicht ab. Der Protest des Dorfes - unter der Führung von Augustus Deverell (Anthony Bate) - ist groß. Beide Familien stehen sich feindlich gegenüber.



Hat sich der Zorn eines fanatischen Flora- und Faunaliebhabers gegen Felicity gerichtet? Als Elspeth auf mysteriöse Weise mit Fingerhut vergiftet wird, ahnen Barnaby und Troy, dass sie im unentwirrbaren Spurendschungel etwas Wichtiges übersehen haben.