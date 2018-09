Die Druiden kommen Nach Motiven von Caroline Graham

Eleanor, Prestons Witwe, kehrt von einem Ausflug mit ihrem Liebhaber und Fechtlehrer Aidan Hardy zurück. Haben die beiden vielleicht Preston ermordet?



Gibson tippt eher auf den Wilddieb und Kleinkriminellen Evan Jago und führt Jones zu ihm. In dienstlichem Übereifer erschießt Gibson Evans Hund. Jago flüchtet unter Morddrohungen in den Wald. Barnaby und Jones finden Gibson in einer Regentonne ertränkt, gerade als Barnaby ihn nach dem Grund für seine verdächtige Einsatzfreude befragen will.



Doch offensichtlich ist Gibson nicht einfach nur ein Opfer. Er hat Letizias Zeichnungen zu druidischen Wegen und Kultstätten der Druiden sowie ein gestohlenes keltisches Schmuckstück bei sich versteckt. Dieses Schmuckstück bringt Barnaby endlich auf die richtige Spur.