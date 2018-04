Grab des Grauens Nach Motiven von Caroline Graham

Er hatte gehofft, mit einer Anrufung heidnischer Götter seine Ehe retten zu können.



Gareth Heldman, Rogers Sohn, verblutet an einer Wunde im Oberschenkel. Der Unbekannte, der sie ihm zugefügt hat, wollte offensichtlich an den Parzival-Mythos anknüpfen. Barnaby und sein Assistent Scott müssen sich durch einen Wust verschrobener Anspielungen, alter Familienfehden sowie Eifersüchteleien unter Archäologen und Pseudo-Wissenschaftlern arbeiten, bevor ihnen klar wird, dass sie von Anfang an nur eine Handbreit von der Wahrheit entfernt waren.