Immer wenn der Scherenschleifer ... Nach Motiven von Caroline Graham

Das quietschende Geräusch erinnert an das des Karrens des Scherenschleifers Jacob Stoke. Doch der Scherenschleifer wird kurz darauf auch ermordet aufgefunden.



Licht bringt ausgerechnet Barnabys Tochter Cully in den Fall. Sie plant ein Klassentreffen nach zehn Jahren, aber Rachael Rose, eine alte Freundin, weist Cullys Freundlichkeiten geradezu aggressiv ab. Barnaby sieht zufällig Roses kleine Tochter und wundert sich über den Mangel an Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Recherchen über die tatsächlichen Familienverhältnisse führen schließlich zum Täter.