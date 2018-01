John Hopkins kam 1974 in London auf die Welt. Während seines Anglisitik-Studiums in Leeds schloss er sich der dortigen Studenten-Schauspielgruppe an und spielte diverse Rollen, unter anderem als Nathan in "Ein kurzes Stück über Sex und Tod". Für diese Rolle wurde er von der "Sunday Times" als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet.