Morden ist auch eine Kunst Nach Motiven von Caroline Graham

Patricia Blackshaw, die Vorsitzende der Hodgson-Gesellschaft, registriert ein sprunghaftes Interesse des Kunstmarkts an Hodgson, woraufhin eine Versicherungsdetektivin damit beginnt, undercover zu ermitteln.



Barnaby eignet sich für diesen Fall eine Menge kunsthistorisches Fachwissen an, bestens unterstützt von Matilda Simms. Joyce hört schon an der Stimme, mit der ihr Ehemann über Matilda spricht, wie attraktiv er sie findet.