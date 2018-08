Unter die Gürtellinie Nach Motiven von Caroline Graham

So bekommt Barnaby mit, dass Gastgeber Gerald Farquaharson zwei Schlagringe aus seiner Sammlung vermisst. Er wundert sich über ein zärtliches Telefonat zwischen Grace Bishop - angeblich mit ihrem geringgeschätzten Ehemann Frank, Johns Promoter - tatsächlich aber mit ihrem Liebhaber Teddy Molloy. Joyce erspürt, dass Iris, die Verlobte von Farquaharsons uncharmantem Sohn Sebastian, schwanger, unglücklich und sehr verliebt ist in ihren Chef, den Anwalt Giles Braithwaite.



Die Konflikte brechen offen aus, als der Sport-Narr Gerald einen historischen Boxkampf von 1860 nachinszenieren lässt, in dem ebenfalls ein Sohn Midsomers einen Amerikaner besiegt hat. Die Ausführenden sind John und Ken Tuohy. Ken, rasend vor Eifersucht auf die Affäre seiner Verlobten Libby mit John, drischt derart brutal auf John ein, dass der Kampf abgebrochen wird.



Schlimmer noch: Anwalt Giles Braithwaite und Promoter Frank Bishop werden kurz hintereinander tot aufgefunden, beide mit Spuren eines Schlagrings am Schädel.