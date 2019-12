Was geschah wirklich auf Schloss Argo?

In Carvers Valley angekommen, stellen DCI Barnaby (Neil Dudgeon) und DS Winter (Nick Hendrix) fest, dass hier gerade zum wiederholten Mal das Comic-Festival Francon abgehalten wird.



Der Veranstalter, Lord Timothy Argo (Will Brown), - ein sehr unadliger Adliger - und die Besucher erwarten mit Spannung die Präsentation einer neuen Comicfigur durch den Zeichner Darwin Chipping (Bill Bailey) und das Erscheinen eines neuen Comics eines Unbekannten mit Namen Aequitas, der sehr sporadisch Comics in winziger Auflage veröffentlicht, die folglich hoch begehrt sind.



Timothys Familie hat in der Vergangenheit schwere Schläge hinnehmen müssen: Timothys Vater, Lord Argo, wurde zwei Jahre zuvor bei einem Einbruch getötet, im Verlauf dessen auch seine Schwester Francesca so schwer verletzt wurde, dass sie seither im Koma lag. Die Suche nach dem Täter blieb erfolglos.



Vor allem Francescas Sohn Barrett Lounds (Nicholas Burns) litt sehr unter dem Zustand seiner Mutter. Und kurz nach der lautstarken Eröffnung des Comic-Festivals zeigte Francesca überraschend Anzeichen, aus ihrem Koma zu erwachen. Während Barrett das Haus schnell verließ, um Francescas Ärztin, ihre Schwägerin Dr. Juno Starling (Jemma Redgrave), zu holen, wurde Francesca von einem Unbekannten getötet.



Der Comic in ihrer Luftröhre, das neueste und unveröffentlichte Werk von Aequitas, ist eine bittere Abrechnung des Autors mit Persönlichkeiten des Ortes, darunter Timothy Argo, der selbstherrliche, aufgeblasene High-Sheriff Isaac Starling (Nicholas Farrell) sowie Barretts Frau Zennia (Elena Saurel). Ihr wird im Comic ziemlich unverblümt vorgeworfen, dass sie diejenige gewesen sei, die Francesca ins Koma gebracht habe.



Zennia bestreitet energisch, mit dem Angriff auf Francesca vor zwei Jahren oder mit ihrer Ermordung etwas zu tun zu haben. Barnaby und Winter vermuten, dass die Lösung des Rätsels zwei Jahre zurückliegt, und lassen Fleur Perkins (Annette Badland) die medizinischen Gutachten von damals noch einmal überprüfen - mit einem sehr überraschenden Ergebnis.



Der britische Comedian, Schauspieler und Musiker Bill Bailey hat in dieser Folge einen Gastauftritt als Comiczeichner Darwin Chipping.