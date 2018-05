Arndt Schwering-Sohnrey als Sergeant Wiggins in "Inspektor Jury" Quelle: ZDF/John Harding

In dieser Zeit wurden ihm bereits erste bezahlte Rollen am Theater und bei Film und Fernsehen angeboten, so dass er schließlich Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studierte. Schon während seines Studiums spielte er in zahlreichen Stücken am Staatstheater Hannover, Staatstheater Braunschweig und dem Thalia Theater in Hamburg. Während seines Erstengagements am Grips Theater in Berlin erhielt er die Gelegenheit der Zusammenarbeit mit Filmregisseuren wie Leander Haußmann (Sonnenallee), Detlef Buck, und Wolfgang Becker (Good Bye Lenin). Er entschloß sich, das Theater zu verlassen und frei zu arbeiten.