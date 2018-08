Inspektor Jury - Der Tod des Harlekins

Seiner Meinung nach habe sich die Frau als Dillys ausgegeben, um an Colonel Titus' Vermögen zu kommen. Hat Julian sie umgebracht? Ein starkes Motiv hätte auch die Schneiderin Lily gehabt, da ihrer Familie einst von Dillys übel mitgespielt wurde. Aber vielleicht handelte es sich auch um die Rache der Haushälterin des Colonels, Mrs. Manning, die Dillys die Schuld daran gab, dass ihr Sohn in der Psychiatrie landete. Als es so aussieht, als hätten alle ein Alibi, bleibt nur noch der kauzige Maler Rees übrig, der noch am Mordabend rumposaunte, dass man einen Mord begehen könne, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Aber daran will Jury nicht so recht glauben.



Zusammen mit seinem hypochondrischen Assistenten Wiggins und mit der zweifelhaften Unterstützung des intellektuellen Besserwissers Melrose Plant befragt Jury alle Verdächtigen im Dorf und holt auch Erkundigungen in London ein. Währenddessen kreuzt die passionierte Hobby-Detektivin Tante Agatha immer wieder seine Wege, ohne ihm dabei wirklich hilfreich zu sein. Der aufmerksame Beobachter Jury kann den Fall ohne fremde Hilfe aufklären - jedoch nicht ohne einen dramatischen Showdown.