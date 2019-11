Die Akte Bellicher

Als der PR-Berater Michael Bellicher (Daan Schuurmans) auf dem Heimweg ein verunglücktes Auto in einem See versinken sieht, zögert er keine Sekunde. Tatsächlich gelingt es ihm, den Fahrer aus dem Wasser zu ziehen und die Rettungskräfte zu alarmieren. Doch als die Polizei eintrifft, wird der Zeuge und vermeintliche Lebensretter zu seiner Überraschung in Gewahrsam genommen. Er soll einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen haben. Obwohl er noch nicht einmal ein Auto besitzt, ist die Beweislast gegen ihn erdrückend.



Zusammen mit seiner Pflichtverteidigerin Guusje van Donnee (Anniek Pheifer) stellt er Nachforschungen an und findet heraus, dass seine persönlichen Daten manipuliert wurden. Irgendjemand begeht unter seinem Namen Straftaten und macht immense Schulden, was Bellichers geordnetes Leben vollkommen aus der Bahn wirft. Mit der Hilfe seiner Schwester Kirsten (Anna Drijver) kommt er Kriminellen auf die Spur, die einen organisierten Handel mit gestohlenen Identitäten betreiben. Eine entscheidende Rolle spielt der undurchsichtige Steiner (Huub Stapel), aber auch der niederländische Geheimdienst scheint in die Affäre verwickelt zu sein.



In dem spannend inszenierten Politthriller werden die Gefahren der totalen Überwachung sowie die Bedrohung des einzelnen, unbescholtenen Bürgers durch Datenmissbrauch und die Machenschaften krimineller Unternehmen und Organisationen dargestellt. In Anbetracht der aktuellen Debatte um die Vorratsdatenspeicherung, die Vertraulichkeit unserer Daten und den Konflikt zwischen dem Recht auf Privatsphäre und der allgemeinen Sicherheit ist dieses Szenario nicht nur brisant, sondern auch hochaktuell und sehr realistisch.



Der Film von Regisseur Peter de Baan basiert auf dem Roman "Die Zelle" des Schriftstellers Charles den Tex. Wie bereits zwei vorherige Bücher des erfolgreichen Autors, wurde dieses Werk mit dem bedeutendsten niederländischen Preis für Kriminalliteratur ("Gouden Strop") ausgezeichnet.



Im Jahr 2010 wurde der Stoff bereits als vierteilige Serie für das Fernsehen aufbereitet. Der beliebte niederländische Schauspieler Daan Schuurmans übernahm schon damals die Hauptrolle, und eine der Episoden wurde auch von Peter de Baan inszeniert.