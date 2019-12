Die Schwester der Königin

1520 hadert König Heinrich VIII. (Eric Bana) mit seiner Ehefrau Katharina von Aragon (Amy Torrent), die ihm noch immer nicht den ersehnten Thronfolger gebären konnte. Eine Chance für den Herzog von Norfolk (David Morrissey), über seine Nichte Anne (Natalie Portman) den Einfluss der Familie zu erhöhen. Gemeinsam mit seinem Schwager Thomas Boleyn (Mark Rylance) wird er dem Monarchen die selbstbewusste Anne als Mätresse zuführen.



Doch ein Jagdunfall macht der Familie zunächst einen Strich durch die Rechnung: Der verletzte Heinrich verliebt sich in seine Pflegerin, Annes sanfte, frisch verheiratete Schwester Mary (Scarlett Johansson), und holt die Schwestern zusammen mit ihrem Bruder George (Jim Sturgess) an den Hof.



Während man die eifersüchtige Anne nach einem Ungehorsam an den französischen Hof verbannt, wird Mary von Heinrich schwanger. Aus Angst, das sexuelle Interesse des Königs könnte sich wegen Marys komplizierter Schwangerschaft auf fremde Konkurrentinnen richten, veranlassen die Boleyns Annes Rückkehr aus Frankreich.



Skrupellos und verführerisch gelingt es Anne, ihre Schwester in der Gunst des Königs auszustechen: Mary und ihr Baby werden aufs Land geschickt. Annes Ambitionen aber gehen viel weiter, denn nicht als Mätresse, sondern nur als Königin wird sie Heinrichs Werben nachgeben.