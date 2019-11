Als Grundlage für "Heatstroke - Ein höllischer Trip" diente "Leave No Trace", der zweite Roman von Hannah Nyala West. Auch das erste Buch der US-amerikanischen Autorin handelte von einem Überlebenskampf in der Wildnis und wurde als "Spuren im Sand" ("Point Last Seen") bereits 1998 mit Linda Hamilton in der Hauptrolle verfilmt.