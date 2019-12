Staatsanwälte küßt man nicht

New York: Der Jurist Tom Logan (Robert Redford) ist als Staatsanwalt erfolgreich und könnte demnächst die Karriereleiter auch in politischer Hinsicht "hinauffallen". Vor Gericht gehört häufig die Strafverteidigerin Laura Kelly (Debra Winger) zu seinen Gegnern - eine charmante, aber auch sehr hartnäckige, ironische Lady.



Eines Tages wendet sich Laura mit einer ungewöhnlichen Bitte an Logan. Sie sucht seine Unterstützung bei einem schwierigen Fall: Chelsea Deardon (Daryl Hannah), Tochter eines berühmten, bei einem Hausbrand ums Leben gekommenen New Yorker Malers, soll versucht haben, ein Gemälde ihres Vaters zu stehlen. Chelsea gesteht zwar die Tat, bestreitet aber, ein Verbrechen begangen zu haben. Das Bild sei ihr Besitz, ihr Vater habe es ihr gewidmet und am Vorabend seines Todes geschenkt.



Logan und Kelly stellen Robert Forrester (John McMartin) zur Rede. Forrester war ein Freund von Chelseas Vater. Er hat Chelsea wegen Diebstahls angezeigt. Von Forrester führt ein direkter Weg zu dem arroganten Galeristen Victor Taft (Terence Stamp).



Ein Detective namens Cavanaugh (Brian Dennehy) spielt Kelly Dokumente zu, die nahelegen, dass Forrester und Taft Chelseas Vater auf dem Gewissen haben. Das Feuer, das ihn tötete, war kein Unglück, sondern wurde mit Absicht gelegt.



Bei Kellys und Logans Recherche stellt sich des Weiteren heraus, dass längst nicht so viele Gemälde im Feuer zerstört wurden, wie bislang vermutet. Als ein Mord geschieht, zweifeln die Verteidiger an der Unschuld ihrer Mandantin. Zu allem Überfluss zeigt diese auch noch Interesse an Logan. Für das Juristenpaar wird es nicht nur brenzlig, sondern auch amourös turbulent.



Mit der gelungenen Mischung aus Komödie und Krimi beweist Regisseur Ivan Reitman sein Talent für das komische Fach, ohne seicht zu werden. Auf sein Konto gehen Filme wie "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Sechs Tage, sieben Nächte".