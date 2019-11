The Boss - Dick im Geschäft

Sie ist die reichste Frau Amerikas - Michelle Darnell (Melissa McCarthy). Die gerissene Geschäftsfrau schwimmt im Geld und füllt mit ihren Selbsthilfe-Shows ganze Stadien, doch ihre Kindheit war traumatisch. Michelle wuchs abwechselnd im Waisenhaus und bei verschiedenen Pflegefamilien auf. Doch keine der Pflegefamilien wollte sie behalten. Mehrmals wurde Michelle zurück ins Heim gebracht. So hat sie gelernt: Die Einzige, auf die sie sich verlassen kann, ist wohl sie selbst.



Michelles Widersacher und Ex-Liebhaber Renault beziehungsweise "Ron" (Peter Dinklage) hat sich zum Ziel gesetzt, die Self-Made-Millionärin um ihren Erfolg und Reichtum zu bringen. Er zeigt sie wegen Insiderhandel an. Michelle kommt vor Gericht und wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.



Als Michelle einige Monate später den Knast verlassen kann, steht sie tatsächlich vor dem Nichts: Kein Haus, kein Geld und auch keine Freunde. In ihrer Verzweiflung taucht sie bei ihrer ehemaligen Assistentin Claire (Kristen Bell) auf, die in der Vergangenheit stets von Michelle tyrannisiert wurde. Die alleinerziehende Mutter Claire lässt sich auf Drängen ihrer Tochter Rachel (Ella Anderson) darauf ein, der Ex-Chefin das Sofa zu überlassen und sie vorübergehend zu beherbergen.



Als Michelle Rachel zu einer Pfadfinder-Veranstaltung begleiten soll, kommt ihr die Idee für einen geschäftlichen Neuanfang: Sie will mit Claires köstlichen Brownies und der Hilfe der Pusteblumen-Pfadfinderinnen ein Imperium aufbauen. Michelle will zurück an die Spitze - mit harten Bandagen und weichem Kuchen.