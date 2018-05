Mit dem perfiden Plan, auf einem US-amerikanischen Stützpunkt in der BRD eine Atombombe zu zünden, es aber wie einen Unfall aussehen zu lassen, will er die NATO in einen einseitigen Abrüstungspakt treiben, nach dessen Durchsetzung Westeuropa konventionellen sowjetischen Streitkräften wie eine reife Frucht in den Schoß fallen soll. Bond jedoch gelingt es, Ort und Zeitpunkt des atomaren Anschlags herauszufinden, um die Welt ein weiteres Mal in letzter Sekunde zu retten.