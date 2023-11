Durch Zufall treffen Winnetou und Old Surehand auf eine Gruppe Siedler, die sich in Arizona niederlassen wollen. Die beiden Freunde können den Stamm der Navajo von den friedlichen Absichten der deutschen Auswanderer überzeugen, und so wird ihnen erlaubt, ein Stück Land am Chinla-See zu besiedeln.



Zu der Gruppe gehören unter anderen auch die junge Witwe Ebersbach, ihr Bruder Kantor Hampel, die junge Lizzy und der Falschspieler Richard Forsythe. Unter der Führung von Bill Campbell macht sich der Treck auf den Weg. Doch damit werden die Pläne eines skrupellosen Banditen durchkreuzt: Der Ölprinz hat einen großen Betrug eingefädelt, indem er eine angebliche Ölquelle an eine Bank verkaufen will. Als Standort hat er genau das Land angegeben, das die Siedler nun als ihr Ziel auserkoren haben.



Nachdem er den Scout des Trecks hat ermorden lassen, greift der Ölprinz mit seinen Männern die Einwanderer an. Nur durch das rechtzeitige Eingreifen von Old Surehand und Winnetou kann das Schlimmste verhindert werden. Doch dem Verbrecher gelingt es, die Utahs gegen die Siedler aufzuwiegeln, außerdem kassiert er auch den Scheck über 75.000 Dollar. Während Old Surehand den Ölprinzen verfolgt, versucht Winnetou, den Treck gegen die Komantschen zu verteidigen. Doch das scheint aussichtslos zu sein.



Dass sich die Karl-May-Verfilmungen von Rialto Film und CCC Filmkunst zum Teil deutliche "künstlerische" Freiheiten in Bezug auf die Romanvorlagen erlaubten, ist hinlänglich bekannt. So wurden zum Beispiel Charaktere hinzugefügt oder aber verändert. Bei dieser Produktion gab es allerdings eine Besonderheit: Im Gegensatz zu Old Shatterhand im Buch spielt im Film "Der Ölprinz" Old Surehand den Partner von Winnetou. Dies war der Tatsache geschuldet, dass Lex Barker zeitgleich für "Durchs wilde Kurdistan" – ebenfalls nach Karl May – vor der Kamera stand und nicht verfügbar war.