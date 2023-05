Winnetou (Pierre Brice) befindet sich gemeinsam mit Martin Baumann (Walter Barnes) und dessen Sohn Martin Baumann junior (Götz George) auf Bärenjagd, als sie eine Rauchsäule bemerken. Es stellt sich heraus, dass die Farm der Baumanns angegriffen und in Brand gesteckt wurde. Unter den Opfern befindet sich auch die Frau und Mutter der beiden.



Kurze Zeit später erreichen Old Surehand (Stewart Granger), die Goldhändler-Tochter Annie (Elke Sommer) und der kauzige Old Wabble (Paddy Fox) die Ranch. Während Bauman senior die Shoshonen für den Überfall verantwortlich macht und Vergeltung fordert, wittert Old Surehand eine List. Er ist überzeugt, die Farm wurde nicht von den Shoshonen angegriffen, sondern von der "Geier"-Bande.



Zunächst muss er jedoch verhindern, dass der vor Zorn und Trauer blinde Baumann am Marterpfahl der Shoshonen stirbt. Es gelingt Old Shurehand, den Häuptling davon zu überzeugen, dass die "Geier" die wahren Feinde sind. Diese hatten zwischenzeitlich nämlich auch Annie entführt. Nur mit Müh und Not ist es Winnetou und Baumann junior gelungen, das junge Mädchen zu befreien.



Doch die Verbrecherbande des skrupellosen Preston (Sieghardt Rupp) hat sich bereits ein neues Ziel ausgesucht: Sie wollen einen Siedlertreck überfallen. Um die Verbrecher zu stoppen, müssen sich Winnetou und Surehand mit den Shoshonen zusammenschließen. Wird es ihnen gelingen, die brutalen Banditen zur Strecke zu bringen?



Wie die meisten Verfilmungen der Karl-May-Klassiker, die in den 60er-Jahren veröffentlicht wurden, erlaubt sich auch diese Produktion sehr viele Freiheiten bei der Interpretation der Geschichten. Eine Besonderheit ist in diesem Fall, dass "Unter Geiern" eigentlich auf zwei Romanvorlagen basiert; ein gleichnamiges Buch wurde nie veröffentlicht.



Seinen ersten von insgesamt vier Auftritten in Karl-May-Verfilmungen hat der italienische Nebendarsteller Mario Girotti. Nur wenige Jahre später legte der Schauspieler sich einen Künstlernamen für seine erfolgreiche Karriere zu: Terence Hill.