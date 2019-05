Familienbande Nach Motiven der Romane von Maj Sjöwall und Per Wahlöö

Im Lauf der Ermittlungen entwickelt sich eine zarte Annäherung zwischen Polizist Gunvald und der Witwe Charlotta, in deren Ehe mit Zlatko es schon seit Längerem nicht mehr zum Besten stand. Da wird eine Frau, Jennifer Rundkvist, tot auf einem Parkplatz gefunden. Zeugenaussagen belegen, dass es kein Unfall war: Sie wurde offensichtlich vorsätzlich überfahren. Die Tote hatte einen Freund, Hannu Peltonen, der in Verbindung zu Zlatko stand. In seinem Haus finden sich eine große Menge Bargeld und deutliche Hinweise darauf, dass er der Todesschütze gewesen sein könnte. Doch er schweigt beharrlich. Wer war sein Auftraggeber? Und: Wer hat Jennifer Rundkvist überfahren?



Martin Beck und sein Team kommen auf die Spur von Göran Humlin, einem Geschäftskollegen von Charlottas Vater Bertil. Sein Auto entspricht der Zeugenaussage und war direkt nach der Tatnacht mit einem ominösen Unfallschaden in der Werkstatt.