Tödliche Kunst Nach Motiven der Romane von Maj Sjöwall und Per Wahlöö

Beck und seine Kollegen ermitteln in dem Mordfall, aber auch Sperling macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Er unterstützt Beck, bei dem er auch wohnt, und beide kommen einer Reihe von Chagall-Fälschungen auf die Spur. In einer Druckerei, wo die kopierten Werke gerahmt wurden, stoßen sie auf den mysteriösen Drucker Sun. Beck beschließt, die Druckerei überwachen zu lassen. Die Ermittler können aber nicht verhindern, dass auf Sun ein Attentat verübt wird, bei dem er und zwei seiner Mitarbeiter zu Tode kommen. Erneut wurden die Leichen kunstvoll arrangiert.



Eine heiße Spur führt zu dem anerkannten Kunstprofessor Beverin, der die Chagall-Bilder auf seine Echtheit überprüfte. Im Fokus der Ermittlungen steht aber auch der renommierte Kunstsammler Levendahl, in dessen Namen Marie Lisowska die Shunga-Zeichnung erworben hat. Sperling sucht Levendahl in dessen Schloss auf und gibt sich als kunstinteressierter Käufer aus. Begleitet wird Sperling bei dieser verdeckten Ermittlung von Gunvald Larsson, getarnt als Chauffeur, der aber auch nicht verhindern kann, dass Sperling und er in höchste Lebensgefahr geraten.