Herzversagen

Am Tatort stellen die Ermittlerinnen schnell fest, dass Köster einen Komplizen hatte. Handelt es sich bei der Person um Kösters Lebensgefährtin, die immer noch fest an seine Unschuld glaubt? Oder gibt es noch jemanden im Hintergrund, der ihn versteckt?



Während die Fahndung nach dem bewaffneten Straftäter auf Hochtouren läuft, müssen die beiden Kommissarinnen erkennen, dass in diesem Fall nichts so ist, wie es scheint.