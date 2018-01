Während Dr. Jacobi im Krankenhaus notoperiert wird, stürzt sich Winnie Heller in die Ermittlungsarbeit. Wer von den männlichen Patienten, die an jenem Tag die Praxis der Psychiaterin aufsuchten, plante den angekündigten Mord? Und ist er es auch, der versucht hat, Dr. Jacobi zu töten?



Eine erste Spur führt die Kommissarin zu Axel Kofler, einem Handyverkäufer, der die kürzlich vollzogene Scheidung von seiner Frau und das eingeschränkte Besuchsrecht für den gemeinsamen Sohn Finn nicht akzeptieren kann. Aber auch der trauernde Witwer Markowski hat ein Motiv - er war verliebt in die Psychiaterin und hat ihr nachgestellt.



Während der Ermittlungen kommen Winnie Heller aber immer mehr Zweifel: Ist der Gesuchte womöglich gar nicht im Patientenkreis, sondern im privaten Umfeld der Psychiaterin zu finden? Winnie muss dem potenziellen Täter zuvorkommen, bevor dieser tatsächlich zum Mörder wird.