Im Kino war Anke Engelke 2000 in Detlef Bucks "Liebesluder" zu sehen, 2005 in Helmut Dietls "Vom Suchen und Finden der Liebe", 2008 in Ute Wielands "Freche Mädchen". 2009 kommt Lars Büchels "Lippels Traum" in die Kinos. Wer genau hinguckt, entdeckt sie auch in den Tobi-Baumann-Filmen "Der Wixxer" (2004) und "Vollidiot" (2007) und 2007 zog sie in die Welt der "Sendung mit dem Elefanten" ein.