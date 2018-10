Huettner: Es geht im Zusammenhang mit der Gier natürlich schon auch um die Maßlosigkeit, die bei uns herrscht. Es gibt Autos mit zwölf Zylindern, die gerne gekauft werden. Wer braucht solch einen Wagen? Das ist Porno, das ist pervers. Das ist für mich der Gipfel der Gier, aber diese Typen haben wir mit unserem Film noch gar nicht erwischt. "Gierig" richtet den Blick auf die Kategorie darunter, auf die Verführten, die auf Banker hereingefallen sind, die ihnen angeboten haben, bei der Steuerhinterziehung zu helfen. Wir beschreiben ein unangenehmes, verdorbenes Geflecht, in dem keiner allein die Schuld trägt und keiner alleine Recht hat. Das ist das Moderne an dieser "Kommissarin Lucas": All unsere Protagonisten sind getrieben von den Umständen des Lebens, das so ist, wie es ist.