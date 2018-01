Noch am Tatort taucht Thien Wong auf, der Onkel des Toten und ranghoher Diplomat, der die naheliegende Vermutung nach chinesischer Industriespionage eindeutig von sich weist. Ellen Lucas lässt sich aber nicht einschüchtern und ermittelt weiter in diese Richtung.



Claudia Bittner, die leitende Softwareentwicklerin von "AI Drones", gerät in Verdacht, da sich auf deren Rechner die gestohlenen Daten befunden haben. Sie hat aber ein wasserdichtes Alibi durch ihren Lebenspartner Leon Kern. Kern gerät jedoch in den Fokus der Ermittlungen, da Jian Chien sein gesamtes Vermögen "Dissident's Freedom", einer Menschenrechtsorganisation für chinesische Dissidenten, vermacht hat, für die Kern seit Kurzem arbeitet.



Kerns Tochter aus der Ehe mit einer Chinesin wird politisch verfolgt und seit Jahren in China festgehalten. Was hat es mit der Verbindung zwischen Bittner und Kern auf sich? Was haben die Firma "Al Drones" und die Menschenrechtsorganisation miteinander zu tun? Und wollte Jörg Albrecht wirklich nur Drohnen für zivile Zwecke herstellen? Da verschwindet plötzlich Thien Wong.



Ellen Lucas und ihr Team durchleuchten die Vertriebsstruktur von "Al Drones" bis ins letzte Detail und durchdringen immer tiefer die Verbindung der Menschenrechtsorganisation zu den politisch Verfolgten. So gelingt es ihnen, das chinesische Rätsel zu entschlüsseln.