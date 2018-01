Lucas wimmelt Andy ab - ein Spinner, harmlos. Stunden später brennt die Regensburger Dachgeschosswohnung von Andy Wolf lichterloh. Als ein Mann brennend aus der Wohnung auf die Terrasse des Restaurants "Camerota" stürzt, wird aus dem Brand ein Fall für Kommissarin Lucas - die von ihrem schlechten Gewissen angetrieben agiert, da sie Andy nicht ernst genommen hatte.



Doch in der Rechtsmedizin stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten nicht um Andy handelt, sondern um dessen Co-Autor Florian Reichelt. Florian Reichelt war mit der Bezahlung durch Andy Wolf nicht einverstanden und drohte, ihn auf eine existenzbedrohende Summe zu verklagen. Die Witwe des Toten, Suse Reichelt, bestätigt dieses Motiv.



Andy Wolf ist untergetaucht und wird zur Fahndung ausgeschrieben. Er versteckt sich im Restaurant "Camerota" bei dessen Besitzer, dem Altlinken Daniele Grasso. Andy Wolf nimmt konspirativ Kontakt mit Lucas auf. Lucas lässt sich mit ihm auf einen Deal ein und lässt ihn - trotz Fahndung - wieder laufen. Durch Wolf findet Lucas heraus, dass es tatsächlich ein historisch belegtes "Gladio"-Programm der NATO in den 50er Jahren gab, bei dem geheime Waffenlager angelegt wurden. Aus diesem Lager stammen wohl die Waffen- und Sprengstoffbestände der ansässigen Neonaziszene. Dann wird ein Anschlag auf Andy Wolf verübt, der fortan schwer verletzt im Koma liegt. Suse Reichelt kümmert sich auffallend rührselig um Andy. Hatte sie eine Beziehung mit ihm, kommt Eifersucht als Tatmotiv infrage?



In Bezug auf die Waffenfunde gerät Johannes Conrad, der Zugang zum "Gladio"-Depot hat, zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Johannes plant ein Sprengstoffattentat auf die Minoritenkirche in Regensburg. In einem spektakulären Einsatz gelingt es Lucas und ihrem Team, den Anschlag in letzter Minute zu verhindern.



Doch ist Johannes auch für das Attentat auf Andy verantwortlich, und ist er der Mörder von Florian Reichelt?