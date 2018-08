"Ich wollte unbedingt mit Ulrike spielen"

Engelke: Ich lerne sie selbst immer noch näher kennen. Ich glaube, dass Rike ein bisschen verloren ist, nicht nur in familiärer Hinsicht - Ellen ist ja die einzige, zu der sie noch Kontakt hat - sondern verloren auch was den Job und Freundschaften angeht. Sie hat keine Wurzeln, weiß nicht, wo sie hingehört und ist deshalb so flatterhaft. Ich habe an der Figur auch schon gezweifelt, befürchtet, dass sie ein bisschen nervt wie diese Menschen, die immer zum falschen Zeitpunkt auftauchen und dann Dinge sagen wie "Hallo, ich hab' Brote mitgebracht".

Aber Ulrike hat mich beruhigt und ich hoffe, dass man sich auch ein biss­chen freut, wenn Rike auftaucht und denkt: "Ach, kuck mal, das rich­tige Leben schaut vorbei." Es geht in den Filmen zwar um Morde, Ungerechtigkeit und das Elend, aber da kann auch Platz sein für eine Person, die da so hereinschwebt.