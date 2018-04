Seither stand Jeanette Hain kontinuierlich vor der Kamera. Immer wieder macht sie durch besondere Rollen und in herausragenden Produktionen von sich reden, so in dem Arthaus- Film "Die Reise nach Kafiristan" (2001, Regie: Donatello und Fosco Dubini) und in "Die Frau des Architekten" (2003, Regie: Diethard Klante).