Holger Franz, der Ehemann der Toten, versinkt in tiefe Trauer und ist den Ermittlern nicht wirklich eine Hilfe. Oder täuscht er seine Trauer nur vor?



Die Bilder einer Überwachungskamera führen die Kommissarin zur Familie Pröll. Lucas nimmt den Wirt und Pensionsbesitzer Marc ins Visier, da das Opfer Carla Franz sich bei der Familie Pröll einquartiert hatte und sich ihre Spur von dort aus verliert.



Gemeinsam mit Ehefrau Katrin kümmert sich Marc herzzerreißend um seinen Bruder und Wirbelwind Theo, der mit Trisomie 21 auf die Welt kam. Lucas ist bedrückt, als die Indizien immer mehr auf den bereits aktenkundigen Theo hinweisen. Stark belastet ihn das Handy des Opfers, das sich in seinem Besitz befindet.



Wie kam Carla Franz von der Pension zum Fundort? Und wer hat sie dort hingebracht? Mit dieser Frage bewegt sich Kommissarin Lucas fortan zwischen zwei völlig ungleichen Welten: der Welt der am Existenzminimum kämpfenden Familie Pröll und der des glamourösen Schönheitschirurgen Krayenberg. Die glatte Fassade des Arztes bekommt Risse, als Tom aufdeckt, dass Krayenberg billige Gastoperateure für sich arbeiten lässt. Um den mysteriösen Tathergang vollständig zu rekonstruieren, muss die Kommissarin aber erst verstehen, dass wohl jeder Beteiligte seinen ganz persönlichen Teil zum Tod der ehemaligen Schönheit beigetragen hat.