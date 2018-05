Kommissarin Lucas

Rike ist Ellens Schwester. Schon oft haben sich die beiden über die Frage nach dem Glück gestritten. So wie Ellen ihr Leben lebt, kann das auf jeden Fall nicht klappen. Da ist sich Rike sicher. So wie Rike es angeht, ist es Glück auf Kosten anderer. Da ist sich Ellen sicher. Wie kann man so unterschiedlich sein?!



Ellen kommt manchmal aus dem Staunen nicht raus. Würde sie so einen Menschen in ihrem Leben dulden, wenn es nicht die eigene Schwester wäre? Dabei hat sie ihre Schwester richtig gern. Sie ist ihre Familie. Alles was davon noch übrig ist. Und Familie ist nie bequem.



Ellen wäre immer für Rike da. Egal was passiert. Egal, was Rike wieder verbockt. Dabei scheint es, dass Rike viel mehr Erfahrung hat. Wenigstens mit dem Glück. Vielleicht weil sie keine Mörder jagt, nicht mit dem ganzen Schmutz konfrontiert wird.



Ellen ist froh über Rikes Nähe zu Max, weil er auf sie aufpasst. Denn Ellen findet, dass jemand auf Rike aufpassen muss. Und sie selbst hat wenig Zeit.



Manchmal sieht Rike in Ellens Augen etwas blitzen. Erkenntnis. Dass es gar nicht so schwer ist, die ganzen „Wenns“ und „Abers“ mal zu vergessen und sich einfach von seinen Gefühlen leiten zu lassen. Dann muss sie lächeln. Weil sie gerne lächelt.

