Hochzeitsreise nach Tirol

Vor zehn Jahren während des Umbaus haben sich Erik und Vanessa auf dem "Traumschiff" kennen und lieben gelernt. Seitdem treffen sie sich einmal im Jahr auf dem Schiff und verbringen eine gemeinsame Woche miteinander. Erik ist verheiratet, und Vanessa liebt ihre Unabhängigkeit, weshalb sie sich für diese Form der Beziehung entschieden haben.



Dieses Jahr ist allerdings alles anders: Erik ist seit Kurzem geschieden und möchte Vanessa gern einen Antrag machen und sie direkt auf dem Schiff heiraten. Als er um ihre Hand anhält, sagt sie völlig schockiert zu, kurz vor der Trauung macht sie allerdings einen Rückzieher. Die beiden beschließen, die Reise nach Tirol anzutreten und sich in diesen "Flitterwochen" besser kennenzulernen.



Das zweite Paar an Bord wird überraschend zu einem Quartett. Konrad und Anke sind verliebt und freuen sich auf ihre Hochzeit an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Leider ist Ankes Tochter Jette nicht an Bord, die Zwölfjährige möchte die Zeit lieber mit ihrem Vater Arno verbringen, das denken zumindest Anke und Konrad. Jette hingegen möchte die beiden überraschen und kommt heimlich an Bord. Allerdings traut sie sich doch nicht ganz allein, und so muss ihr Vater sich geschlagen geben und die Reise mit ihr antreten.



Zu viert reisen sie nach Tirol, Arno möchte direkt mit dem nächsten Zug die Heimfahrt antreten. Allerdings funkt Jette erneut dazwischen, sie hat Angst, dass Anke und Konrad sie nicht mehr bei sich haben wollen, da sie über ein gemeinsames Kind nachdenken. Deshalb möchte sie gern zu ihrem Vater nach München ziehen. Bevor die Patchworkfamilie zu zerbrechen droht, lädt Konrad – auf Jettes Wunsch – Arno ein, mit ihnen die Flitterwochen zu verbringen.



Die beiden Männer können es nicht lassen, sich gegenseitig zu messen und einander übertrumpfen zu wollen. Gleichzeitig spielt Jette die Erwachsenen geschickt gegeneinander aus, sodass es immer wieder zu Konfliktsituationen kommt.



Hochzeitsplaner Tom Cramer steht wie so oft zwischen allen Fronten - vertraut aber auf seine Erfahrung und sein Geschick bei der Lösung von Problemen aller Art.