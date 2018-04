Filme | Ku'damm 56 - Ku'damm 56 - Auf einen Blick

1956 am Ku'damm in Berlin: In der Tanzschule "Galant" wird der Kampf zwischen Prüderie und Emanzipation ausgetragen, und unterschiedliche Rollenbilder treffen aufeinander. 15-minütige Zusammenfassung des Dreiteilers "Ku'damm 56".