Aber auch ihre Eltern haben nach 15 Jahren Ehe noch ihre Probleme. Vater François (Claude Brasseur), seines Zeichens Zahnarzt, muss sich ein Bein in Gips legen lassen, um einen Seitensprung vor seiner Frau Françoise (Brigitte Fossey) zu kaschieren. Als die Wahrheit dann doch an den Tag kommt, besteht Vics (Sophie Marceau) Mutter zumindest vorübergehend auf Trennung. François muss ausziehen und mit ansehen, wie seine Frau es ihm mit gleicher Münze heimzahlt.



"La Boum - Die Fete - Eltern unerwünscht" mit der jungen Sophie Marceau in der Hauptrolle war so erfolgreich, dass Regisseur Claude Pinoteau 1982 eine Fortsetzung drehte. Beide Filme behandeln das unerschöpfliche Thema Liebe auf allen Lebensstufen so amüsant, dass man die Filme mittlerweile zu den Klassikern der Familienunterhaltung zählt. Dazu tragen nicht nur die Sprüche der Teenager bei, sondern auch die durchweg ungezwungene Mischung von Situationskomik und realistischer Alltagsschilderung.