Mona ist Lottas beste Freundin und Mitbewohnerin. Genau wie Lotta ist sie ein sehr eigenständiger Charakter und echter Dickkopf, weshalb die Freundinnen sich regelmäßig zoffen. Als gute Freundinnen können sie einander aber auch verzeihen und sind nach jedem Drama wieder ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sie sich in Halle während des Medizinstudiums, wo Mona herausfand, dass ihre große Leidenschaft nicht die Medizin, sondern die Musik ist. Sie ist Sängerin in einer Band und würde gerne von der Musik leben. Aber das ist nicht so einfach. Bis es mit der Musik klappt arbeitet sie deshalb in der Universitätsbibliothek. Wie Lotta hat auch Mona ein chaotisches Liebesleben und wartet noch auf den Richtigen.