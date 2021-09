Lotta & die großen Erwartungen

Doch gerade jetzt, als sie erstmals längerfristige Pläne für ihre Zukunft schmiedet, macht ihr das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur, dass das "Haus Abendrot" kurz vor der Schließung steht, Lotta legt sich auch prompt mit der neuen Leiterin, Ruth Herford, an.



Zudem entdeckt Lotta, dass eine flüchtige Partybekanntschaft nicht ohne "Folgen" geblieben ist. So steht Lotta plötzlich vor der großen Frage, wie viel Verantwortung sie in ihrem Leben wirklich übernehmen kann und will.