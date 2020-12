Lotta & die großen Erwartungen

Nicht nur steht das "Haus Abendrot" kurz vor der Schließung, Lotta legt sich auch prompt mit der neuen Leiterin, Ruth Herford, an. Zudem entdeckt Lotta, dass eine flüchtige Party-Bekanntschaft nicht ohne "Folgen" geblieben ist. So steht Lotta plötzlich vor der großen Frage, wie viel Verantwortung sie in ihrem Leben wirklich übernehmen kann und will.