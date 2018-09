Christoph Bach spielt Pfarrer Reimann in "Marie Brand und der Sündenfall" (2010) Quelle: ZDF und Guido Engels

In der MTV-Serie "Auftrag Moabit" war er zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Seitdem folgten laufend neue TV-Produktionen wie "Stiller Sturm" (Regie: Thomasz Thomson), "Schluss mit lustig" (Regie: Isabelle Kleefeld), "Allein gegen die Angst" (ZDF, Regie: Martin Eigler), "Das Schneckenhaus" (Regie: Florian Schwarz) sowie Auftritte in TV-Reihen wie "Tatort" und "Donna Leon". 2006 widmete die ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" dem Schauspieler eine vierteilige Spielfilmreihe. 2010 spielte er die Hauptrolle in Stefan Krohmers Doku-Drama "Dutschke" über den gleichnamigen bekannten Studentenführer. Bislang hat er in über 30 Produktionen mitgespielt.