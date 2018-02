Er erhielt außerdem 2000 den Deutschen Fernsehpreis für den "Tatort - Norbert" sowie 2002 den Adolf-Grimme-Preis für "Wambo" und die Goldene Kamera 2005 für "Die Patriarchin" in der Kategorie Bester deutscher Fernsehfilm. Auch in internationalen Kinoproduktionen ist Jürgen Tarrach immer wieder zu sehen, zuletzt 2006 in "James Bond: Casino Royale" und aktuell in "The Reader" ("Der Vorleser") von Stephen Daldry.