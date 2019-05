Marie Brand und das Mädchen im Ring

Zunächst sieht es so aus, als finde sich der Täter unter den vorbestraften und gewaltbereiten Teilnehmern der Studie, wobei der Verdacht in erster Linie auf die junge Sina Fink fällt, die als Letzte mit Tarik gesehen wurde und seitdem untergetaucht ist.



Dann aber recherchieren Brand und Simmel, dass der ehrgeizige Professor Neu, der die Studie leitet und mit deren Veröffentlichung einen Karrieresprung erreichen will, auch zum Tatzeitpunkt in der Sporthalle gewesen ist. Sein souveränes Auftreten bekommt einen weiteren Riss, als Sina, nachdem man sie aufgespürt hat, ihn der Vergewaltigung bezichtigt. Neu behauptet allerdings, nicht er, sondern Tarik habe Sina vergewaltigt. Mit ihrer Anklage wolle sie ihm die Tat in die Schuhe schieben und sich an ihm rächen, weil er sie nicht vor Tarik geschützt habe.



Bis die Kommissare herausfinden, wer von beiden lügt, nutzt Simmel jede Gelegenheit, seine Liebe zum Boxsport unterdessen im Undercover-Einsatz auch körperlich unter Beweis zu stellen. Marie punktet mit ihren analytischen Fähigkeiten und setzt den Professor und Sina unter Druck, bis die Wahrheit schließlich ans Licht kommt.