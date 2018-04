Marie Brand und die offene Rechnung

Dieser war mit Rombach bei der Kölner Polizei als Hauptkommissar tätig. Er war nicht nur sein Kollege, sondern auch Freund der gesamten Familie. Rombach kann sich seine Tat nicht verzeihen, und ebenso wenig kann er damit leben, dass der Mörder seiner Tochter weiterhin in Freiheit ist. Er fordert von Marie, sie solle ihm vergeben und ihm helfen, den Mord an seiner Tochter endlich aufzuklären.



Als plötzlich Bruckners Tochter, die nun ebenfalls 17-jährige Sophie, verschwindet, fällt der Verdacht sofort auf Markus Rombach, der aber ein wasserdichtes Alibi hat. Trotzdem sind sich Marie und Simmel sicher, dass Rombach hinter der Entführung steckt. Will er Bruckner unter Druck setzen und ihn endlich zu einem Geständnis zwingen?



Als die beiden Kommissare zu neuen Erkenntnissen im alten Fall kommen, können sie in letzter Minute einen weiteren Mord verhindern.