"Strategisches Denken und kalte Rache"

In der neuen Folge "Marie Brand und die Dame im Spiel" spielt Thomas Sarbacher den ehemaligen Schachmeister und Querschnittsgelähmten Stirner. Der hochintelligente und zynische Mann gerät trotz seiner körperlichen Einschränkung in Mordverdacht. Wie es für den Hamburger Schauspieler war, einen solchen Charakter zu spielen, verrät er in diesem Gespräch.