Josef Matula ist Privatdetektiv in Frankfurt. 32 Jahre lang hatte Matula in „Ein Fall für zwei“ sein Geld mit Ermittlungen für eine Anwaltskanzlei verdient. Doch seit Auflösung der Kanzlei bleiben die regelmäßigen Aufträge aus. Da ihm die Mittel fehlen, um sich zur Ruhe zu setzen, arbeitet er als Kaufhausdetektiv. Keine wirklich befriedigende Aufgabe für eine Spürnase wie Matula - und so hängt er den Job frustriert an den Nagel.



Da kommt ein neuer Auftrag wie gerufen. Im Wohnmobil verlässt Matula zusammen mit einem zugelaufenen Straßenköter seine alte Wirkungsstätte Frankfurt und bricht zu neuen Ufern auf.



Schnell ist der legendäre Privatdetektiv wieder in seinem Element und löst intuitiv, raffiniert, raubeinig, aber auch einfühlsam seinen neuen Fall im Norden. Er weiß, dass er zwar älter geworden ist, aber längst nicht zum alten Eisen gehört.