Zwar scheint es zunächst so, als sei der Metzger Martin Wiesner bei einem selbstverschuldeten Kletterunfall ums Leben gekommen, doch schon bald kommen Matula Zweifel an der Unfall-Theorie. Von den Dorfbewohnern argwöhnisch beäugt und sehr zum Missfallen der örtlichen Polizisten Janosch Grebe und Valentin Leipold, beginnt er, heimlich zu ermitteln. Dabei trifft er auf eine verschworene Dorfgemeinschaft und ein großes Geheimnis und gerät selbst in tödliche Gefahr.