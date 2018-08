Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe

Maximilian ist der ungestüme Sohn von Kaiser Friedrich III. Der so wagemutige und tatkräftige wie leidenschaftliche junge Mann lebt im steten Konflikt mit seinem zögerlichen und bedachten Vater.

So wehrt sich Maximilian zuerst auch gegen Friedrichs Wunsch, die reiche Burgunder-Erbin Maria zu heiraten, um mit ihrem Geld die Habsburger Macht abzusichern. Als sich Maria dann aber in einem leidenschaftlichen Brief hilferufend an ihn wendet, erreicht sie sein Herz und sein Verantwortungsgefühl. Zu allem entschlossen begibt er sich auf den gefährlichen Brautzug quer durch Europa, bei dem nicht nur sein Mut und Kampfgeist, sondern auch seine Klugheit und Gewitztheit gefordert werden.