Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe (Teil 3)

Dauphin Charles (Max Baissette) Quelle: ZDF und Thomas W. Kiennast

In der Schlacht sieht sich Maximilian dem Dauphin gegenüber und erkennt das Bild aus seinem Traum wieder. An seiner Seite kämpft Polheim, der seine Chance nutzt, Herrn von Hallewyn zu töten. Nach drei Tagen ist die Schlacht entschieden und der Dauphin geflohen.



Maximilian kehrt zurück und nimmt Maria in die Arme, die wieder schwanger ist. Nach vier weiteren glücklichen Jahren für Maria und Maximilian, erleidet Maria einen tödlichen Reitunfall. Maximilian wird Burgund weiterhin zu neuer Blüte führen und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs werden, doch nie wieder glücklich sein.